Investe un gattino e poi lo getta vivo nella scarpata. Gli ambientalisti: "Lo denunciamo"

Investito un gatto a Biella, anziché soccorrerlo l'avrebbe buttato in una scarpata, ancora vivo. L'autore di tale comportamento verrà denunciato dall'Associazione italiana difesa animali e ambiente. che scrive: "Appare evidente che questo signore abbia commesso due reati, il primo di mancato soccorso stradale, e il secondo di maltrattamento di animali. Per questo presentiamo formale denuncia su quanto avvenuto". L'incidente, a quanto viene riferito dagli animalisti dell'Aidaa, risale a martedì mattina e il micio è stato investito in corso Novellino Casalvolone.