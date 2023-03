Italia-Inghilterra, fuori Bonucci mentre Buongiorno spera

Dovevano essere in tre. Poi Federico Chiesa ha alzato bandiera bianca. A rappresentare Juventus e Torino nelle due sfide di qualificazione agli Europei 2025 sono rimasti Leonardo Bonucci ed Alessandro Buongiorno. Due convocazioni importanti ma dal diverso significato.

Leonardo Bonucci è infortunato e nonostante sia convocato non scenderà in campo questa sera al Maradona contro l'Inghilterra, con calcio d'inizio alle 20.45. Similmente anche il suo compagno alla Juventus Federico Chiesa ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio. Quella di stasera quindi sarà una partita importante anche dal punto di vista statistico: non ci sarà nessun juventino in campo. L'ultima volta è accaduto 29 anni fa. Anche allora era una partita di qualificazione agli Europei. Si giocava Estonia-Italia. Finì 0-2 per gli azzurri.

Alessandro Buongiorno, vice-capitano del Torino, al debutto in maglia azzurra, sembra lontano dal debutto da titolare. Il compito del numero 4 granata sarà quello di scalare le gerarchie e di rappresentare un'alternativa ai possibile quartetto titolare: Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola.