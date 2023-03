Ivan Zucco, missione compiuta: è ancora campione dei supermedi

Ivan Zucco, ancora imbattuto nei supermedi, ha difeso ieri sera sul ring dell'Allianz Cloud di Milano il titolo internazionale Wbc battendo l'inglese Germaine Brown (12-2-0, 3KO). Verdetto unanime dei giudici: Zucco batte Brown 99 a 91. Il pugile piemontese aveva conquistato il titolo lo scorso 22 aprile nella sua Verbania in un palasport gremito, mettendo ko il serbo Marko Nikolic a metà del secondo round. Questa vittoria proietta il pugile verbanese dritto verso l'Europeo.

A Milano Zucco ha voluto omaggiare Daniele Scardina, il forte pugile colpito da un’emorragia cerebrale il 28 febbraio e ancora ricoverato in ospedale. In suo onore il verbanese ha indossato la maglietta con la scritta “Forza Dani – Saliamo insieme”. Per lui quella su Brown è la 17a vittoria da “pro” in altrettanti incontri, un cammino da imbattuto che fa sognare i suoi tanti tifosi, arrivati in massa all’Allianz Cloud per sostenerlo.