Ivan Zucco torna sul ring per difendere il titolo Wbc Supermedi

“Sarà un duro match contro un avversario forte in cui difenderò la mia cintura a tutti i costi”, così il campione internazionale Wbc dei Supermedi Ivan Zucco si prepara a difendere il titolo nella sfida di venerdì 24 marzo in programma all'Allianz Cloud di Milano. Per l'apertura di stagione dell'Opi Since 82 il campione verbanese si batterà con l'inglese Germain Brown.

"Mi sono allenato duramente tra Croazia e Spagna per giungere preparato a questo incontro. Sono emozionato e impaziente di combattere, anche perché vincere significherebbe potersi finalmente battere per l'Europeo", spiega a pochi giorni dall'incontro, previsto sullo stesso ring dove ha conquistato il titolo italiano, battendo

Luca Capuano. Il titolo che invece oggi è chiamato a difendere lo aveva ottenuto il 22 aprile dell'anno scorso mettendo ko alla seconda ripresa, con una combinazione sinistro-destro, il serbo Marko Nikolic, che veniva da 28 vittorie in 29 incontri disputati.

Le altre sfide

Sempre a Milano è in programma anche il campionato italiano dei superwelter fra il detentore del titolo Francesco Russo e lo sfidante Christian Mazzon, pugile del Fight

Club Fragomeni. In campo femminile, Gloria Peritore, star della kickboxing internazionale e campionessa del mondo Iska, disputerà il primo match da pugile professionista affrontando nei pesi gallo contro Chiara Insaurralde.