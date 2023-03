Just The Woman I Am, anche la Polizia corre contro il tumore

Chi in servizio, allo stand, altri con il pettorale, pronti per correre.

La polizia di Stato era presente in piazza San Carlo, a Torino, con la polizia stradale, polizia scientifica e polizia ferroviaria, per Just the woman I am, la 'tre giorni' dedicata alla prevenzione e ricerca contro il cancro.



Diversi i poliziotti che hanno aderito anche alla corsa non competitiva che si è svolta nell'ambito dell'iniziativa, arrivata alla decima edizione, a cui hanno partecipato oltre ventimila persone.