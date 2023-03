Just The Woman I Am, 21 mila runner per le strade contro il cancro

Conto alla rovescia per Just The Woman I Am, la corsa che ogni anno si svolge a Torino, nei giorni che precedono la Festa della Donna, per raccogliere soldi da devolvere alla ricerca scientifica contro il cancro al seno. Quest'anno record di iscrizioni, 21 mila, ma potrebbero essere di più, perché è ancora possibile iscriversi.

La corsa partirà alle 16 da piazza Castello, dopo mezz’ora di riscaldamento di gruppo. Il percorso si snoderà per cinque chilometri nelle vie centrali di Torino, passando da via Po, piazza Vittorio, corso Cairoli e corso Vittorio Emanuele II, per poi tornare in via della Rocca, via Principe Amedeo, via Roma e terminare in piazza Cln.

Quest'anno tra i partecipanti spicca qualche nome conosciuto, l’ex miss Italia Cristina Chiabotto, la vice presidente del Coni Silvia Salis e la chef Dalia Rivolta, concorrente della scorsa edizione di Masterchef.

Just the Woman I Am era nata nel 2014. E un po' alla volta è diventata qualcosa di più. Tanto per cominciare attorno alla gara c'è il Villaggio in Piazza Castello dedicato alla prevenzione e al benessere, dove i cittadini, gratuitamente, possono sottoporsi a visite gratuite, consulti, e conoscere il mondo del no profit in ambito di sostegno ai malati di cancro e non soltanto.

Ma non è tutto, nel Villaggio, in un'area a cura del Cus Torino, si parla di sport nelle sue diverse discipline, note e meno, come arti marziali, karate, lotta olimpica, difesa, yoga, pilates, danza moderna. Insomma, non soltanto atletica, non soltanto runner.

Per l'occasione della gara la Mole Antonelliana, oggi nel pomeriggio, si illuminerà di rosa mostrando a tutta la città il logo Just The Woman I Am: un simbolo concreto del sostegno del capoluogo piemontese alla ricerca universitaria grazie al supporto di Torino con il Gruppo Iren.