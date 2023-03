Ritorna "Just The Woman I Am", tre giorni di prevenzione al femmiile

Tre giorni dedicati alla prevenzione, con 19.000 iscrizioni per la corsa-camminata di domenica 5 marzo a sostegno della ricerca universitaria. Sono i numeri di “Just The Woman I Am” che torna dopo tre anni di stop causa pandemia lungo le vie del centro di Torino. In progamma anche due manifestazioni sul Po e sul lago di Candia.

Just the Woman I Am, a Torino da venerdì a domenica

La manifestazione, nata nel 2014 ed organizzata dal Cus Torino in collaborazione con l'Università degli Studi ed il Politecnico riunisce le associazioni, i team e i sostenitori in una corsa-camminata non competitiva di cinque chilometri. Si parte domenica 5 marzo alle 16.00 da piazza Castello con arrivo in piazza San Carlo. Quest'ultima sarà sede per tre giorni di un villaggio della prevenzione e del benessere aperto da venerdì 3 a domenica 5 dalle 9.30 alle 18 con visite gratuite, una palestra a cielo aperto, incontri di approfondimento.