Juve, rosso da 29,5 milioni. Partnership sospette? Nuovi atti "irrilevanti"

Bilancio in rosso per 29,5 milioni di euro per la Juventus nel primo semestre 2022/2023, rispetto alla perdita di 112,1 milioni nei primi 6 mesi del 2021/2022. Sono i dati della relazione finanziaria approvata oggi dal consiglio di amministrazione della società bianconera, riunito sotto la presidenza di Gianluca Ferrero. L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 ammonta a 333 milioni (153 milioni al 30 giugno 2022). Nel semestre ricavi e proventi a 276,2 milioni, in crescita rispetto ai 223,1 dell'analogo periodo dell'esercizio precedente; costi operativi a 210,6, a fronte dei 235,6 del primo semestre 2021/2022.

Nuovi atti “Irrilevanti”

I consulenti della Juventus hanno accertato “l'irrilevanza sotto il profilo giuridico e di conseguenza contabile le possibili operazioni di calciomercato con altri club segnalate in ulteriori atti di indagine depositati a febbraio e a marzo dalla Procura di Torino nell'ambito del procedimento penale a carico del club”. E' quanto si legge nella nota sui conti semestrali del gruppo. I possibili scambi di calciatori, a cui nella documentazione si fa riferimento attraverso promemoria e memorandum, sono relativi agli anni 2018-2019-2020. “sotto il profilo contabile, precisa il club, i suddetti documenti non rappresentano 'contratti' ai sensi del principio contabile IFRS 15, poiché il principio citato attribuisce rilevanza contabile esclusivamente a quegli accordi che sono idonei a generare diritti e obbligazioni

esigibili tra le parti. A esito della ricognizione sui nuovi atti d'indagine effettuata dalla società e dai suoi consulenti - si aggiunge - sono stati individuati documenti riferibili a "quattro operazioni che, qualora ipoteticamente validi ed efficaci, sarebbero stati potenzialmente idonei a determinare effetti contabili sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2022 e/o sui dati comparativi del periodo precedente". "Ferma la propria valutazione di irrilevanza e inidoneità di tali documenti a determinare alcun effetto giuridicamente rilevante e, quindi, contabile, nelle note illustrative della Relazione semestrale consolidata, Juventus fornirà, volontariamente e in ottica di massima ampiezza e trasparenza dell'informativa, una rappresentazione dei potenziali effetti contabili che tali documenti avrebbero potuto teoricamente determinare sulle situazioni economico-patrimoniali e finanziarie del primo semestre del corrente esercizio e di quello precedente, laddove gli stessi fossero stati ritenuti suscettibili di generare diritti e obbligazioni esigibili tra le parti e quindi essere qualificati come contratti ai sensi dell'IFRS 15".