Juve, il pm Santoriello si astiene nel processo sulle plusvalenze

Il pubblico ministero Ciro Santoriello, della procura di Torino, ha deciso di astenersi dal sostenere l'accusa nel processo alla Juventus. La decisione è stata presa dopo le polemiche delle scorse settimane intorno ai video, risalenti ad alcuni anni fa, in cui si professava, tra l'altro, tifoso del Napoli. Parlando ad un convegno dedicato proprio a plusvalenze e bilanci societari, aveva detto, sorridendo “lo ammetto, seguo e sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come pubblico ministero sono anti-juventino, contro i ladrocini in campo”. La procura continuerà ad essere rappresentata dagli altri due magistrati del pool, tra cui il procuratore aggiunto Marco Gianoglio.