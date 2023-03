Juve, nuovi esami per Chiesa: escluse lesioni

Nuovi esami per Federico Chiesa, il bollettino ufficiale della Juve esclude nuovamente lesioni. “Gli esami ai quali è stato sottoposto Federico Chiesa nella giornata odierna presso il J Medical in seguito al problema riscontrato domenica sera hanno escluso lesioni. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno”. Già domenica sera Massimiliano Allegri aveva parlato di una tendinite. Certo è che, dopo il grave infortunio patito ormai un anno fa e che portò alla rottura del crociato, il recupero del giocatore si sta trasformando in un vero e proprio calvario, con continui stop-and-go.