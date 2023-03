Juve-Toro, oggi alle 18 il derby delle under 19

Juve-Torino, il derby dell'under 19. Finito un derby, se ne fa un altro. Attesa per il match delle 18 di oggi, 10 marzo, che vede protagonista gli under 19. A Vinovo i ragazzi di Paulo Montero sfideranno quelli di Giuseppe Scurto in una partita che si annuncia tiratissima: in classifica la Juventus è terza a 39 punti, assieme a Fiorentina e Frosinone; subito dietro il Toro a 38, in una graduatoria che vede in testa il Lecce, seguito dalla Roma. All'andata finì con uno spettacolare 4 a 3 per la Juve: il Toro conduceva 3 a 1 grazie ai gol di Caccavo e alla doppietta di Jurgens, la rete bianconera fu un autogol di N'Guessan. Poi l'ingresso del gioiellino Yldiz ribaltò la partita in favore dei bianconeri, con una doppietta e il gol di Huijsel.

L'under 15 dilaga

Lo scorso 23 febbraio il derby dell'under 15 si è concluso con un sonoro 5 a 0 in favore della Juventus. Gol di Kaba, doppietta di Samb, Borasio e Bracco. Un successo che così si somma a quello della prima squadra, vittoriosa sia all'andata che al ritorno.