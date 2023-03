Juve: "Violati il giusto processo e il diritto alla difesa"

Quasi cento pagine per convincere il Collegio di Garanzia del Coni che la Juventus è stata pesantemente sanzionata in modo ingiusto e arbitrario.

Motivazioni ben argomentate e suddivise in nove punti principali, secondo l'Ansa che ne ha pubblicato alcuni stralci .

Per i legali della società bianconera sarebbe stato violato il principio del giusto processo e non sarebbe stato consentito alla Juventus di difendersi da accuse estranee ai fatti contestati.

Inoltre, la Corte avrebbe riformulato le accuse attribuendo alla società un' "alterazione del risultato sportivo” del tutto disgiunta dalle plusvalenze.

Il “sistema fraudolento” sarebbe stato provato dalla Procura federale attraverso elementi estranei al processo ( come lo scambio Arthur-Pjanic) - si legge nel ricorso.

Le operazioni contestate, poi, avrebbero inciso solo per il 3,6% dei ricavi tra il 2018 e il 2021 e non sarebbe stato possibile, per la società, dimostrare che le plusvalenze “da operazioni incrociate”comportano benefici solo finanziari ma non producono liquidità.

Contradditorio e immotivato - rileva il ricorso- anche il proscioglimento delle altre società coinvolte nelle presunte plusvalenze fittizie costate la penalizzazione, invece, alla sola Juventus.