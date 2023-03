Juventus Next Gen, questa sera la Finale di Coppa Italia Serie C

La Juventus Next Gen, già Under-23, cerca il secondo trofeo della sua breve vita questa sera nella finale d'andata della Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza. Calcio d'inizio allo Juventus Stadium questa sera alle 20,30. Sarà la prima partita della storia del torneo ad avere a disposizione il Var. Allo Stadium sono attesi 20.000 spettatori, con 1000 supporters biancorossi provenienti da Vicenza che sperano in un nuovo trionfo dopo la storica Coppa Italia della stagione 1996-1997.

Finale Coppa Italia Serie C Juventus Next Gen - Vicenza

I bianconeri guidati da Massimo Brambilla sono arrivati in finale dopo aver superato Lecco, FeralpiSalò, Sangiuliano City, Padova e Foggia. I veneti Virtus Verona, Arzignano, Rimini, Viterbese e Virtus Entella. Tre anni fa la Juventus Next Gen conquistò la prima Coppa Italia di Serie C della sua storia, all'epoca in panchina sedeva Fabio Pecchia. Ora tocca a Massimo Brambilla cercare il successo in una competizione vissuta in maniera spensierata, senza l'assillo del successo ma che per la società potrebbe rappresentare una bella soddisfazione dopo le tensioni e le dimissioni del vecchio CDA. Di fronte, per il tecnico, un Vicenza solido. “Le possibilità sono al 50 e 50”.

Finale Coppa Italia Serie C Juventus Next Gen - Vicenza dove vederla

La partita di ritorno verrà disputata al Menti sabato 11. La squadra vincitrice otterrà l'accesso automatico ai playoff per la Serie B. La partita sarà visibile in chiaro su Raisport, canale 57 del digitale terrestre, ed in streaming su Raiplay.