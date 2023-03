Il Toro sogna lo Stadio, la Juventus ottiene la seconda carta Covisoc

In casa Torino si respira aria di primavera. Il blitz di Lecce, i due gol in due minuti firmati Singo e Sanabria, l'ottavo posto a 37 punti, l'europa distante 5 lunghezze e lo scontro diretto contro l'Atalanta del 20 aprile danno nuova fiducia ai granata, alle prese con un campionato al momento da 7 più, come il voto assegnato dal Presidente Cairo in un'intervista al Gr Parlamento: soddisfatto dal campionato e dai giovani che si stanno mettendo in mostra torna a parlare di Juric e di un matrimonio non ancora saldo. Il tecnico ha ancora un anno di contratto, la società vuole prolungare ma Juric si è preso tempo per sue riflessioni.

TORINO, LO STADIO OLIMPICO DI PROPRIETA'?

Il numero uno granata ha poi aperto alla possibilità di avere lo stadio Grande Torino, rivelando di aver parlato con il sindaco lo russo a proposito di una formula simile a quella concessa ottenuta dalla juventus che per il fu delle alpi nel 2002 ottenne la formula della cessione del diritto di superficie per 99 anni.

JUVENTUS, OTTENUTA DALLA FIGC LA “SECONDA CARTA COVISOC”

La Juventus viaggia su due binari. A livello giudiziario, il club ha ricevuto la "seconda carta Covisoc", in cui sembra non essere citato così come nellaa prima. A livello sportivo la testa è tutta per la trasferta di Friburgo. Pesano le assenze. Fuori sicuri Bonucci, Alex Sandro, Kaio Jorge ma sopratutto Paul Pogba, fermo ai box fino ad aprile per una lesione all'adduttore della coscia destra. Tornerà, forse, ad un anno dalla sua ultima da titolare. Il francese, forte di un biennale da 8 milioni più bonus, finora ha giocato solo 35 minuti e non ci sono garanzie sulla sua tenuta futura. Si è parlato di rescissione ma costrebbe al club 4 milioni in più per gli effetti del decreto crescita. Da parte dell'entourage, poi, non arrivano segnali su eventuali riduzioni dell'ingaggio, complicando ancora di più le cose.