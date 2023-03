Danilo rinnova con la Juventus, Alex Sandro...quasi

La Juventus ha annunciato di aver rinnovato il contratto del difensore brasiliano Danilo fino al 30 giugno 2025. Continua quindi l'avventura del giocatore arrivato a Torino nel 2019 e che in questi anni ha totalizzato 142 presenze, di cui 128 da titolare.

Juventus, vicino anche il rinnovo di Alex Sandro

E per una firma che è arrivata, un'altra che sembra prossima. Alex Sandro è vicino al rinnovo con la Juventus. Nel suo contratto, in scadenza al 30 giugno, è presente un'opzione che permetterebbe un prolungamento automatico per una stagione legato alle presenze.

Alex Sandro, rinnovo legato alle presenze

Con 20 presenze su 38 il limite del 50 per cento in campionato è stato già ampiamente superato. In Europa League è a 2 presenze su 2, in Champions League è a 4 su 6, in Coppa Italia 2 su 2.