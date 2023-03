La Bertram Tortona si impone su Verona nonostante le assenze

Bertram Derthona-Tezenis Verona 73-69

(24-17, 45-35, 63-48)

Tabellini:

Derthona: Christon 20 , Mortellaro ne, Candi 6, Tavernelli 3, Filloy 12, Severini 13, Harper 3, Cain 9, Radošević 7, Filoni. All. Ramondino

Verona: Cappelletti 6, Smith 3, Ferrari ne, Casarin 9, Johnson 5, Bortolani 15, Davis 14, Rosselli ne, Pini, Anderson 7, Udom, Sanders 10. All. Ramagli

Successo importante per la Bertram Derthona, priva di Macura e Daum, che al PalaEnergica Paolo Ferraris davanti a Brett Blizzard e di fronte a Jamarr Sanders, due grandi ex della storia recente del Club, ha la meglio di una mai doma Tezenis Verona. Dopo 3 ottimi quarti, in cui la squadra allenata da coach Ramondino raggiunge più volte la doppia cifra di margine, il Derthona subisce la rimonta avversaria ma riesce a conquistare i due punti grazie alla lucidità nel finale.

Ufficio Comunicazione Derthona Basket