La Bertram Tortona soffre ma vince in rimonta a Trento

Dolomiti Energia Trentino - Bertram Derthona 73-75

Tabellini:

(22-18, 42-34, 65-61)

Trento: Conti 1, Spagnolo 9, Forray 8, Flaccadori 8, Udom 4, Dell’Anna ne, Crawford 9, Ladurner 2, Grazulis 9, Atkins 16, Lockett 7. All. Molin

Derthona: Christon 13, Mortellaro ne, Candi 6, Tavernelli, Filloy 3, Severini 14, Harper 13, Cain 4, Radošević 14, Macura 8, Filoni. All. Ramondino

La Bertram Derthona espugna Trento per due punti (73-75) dopo un primo tempo sofferto e al termine di una rincorsa durata oltre trenta minuti. Nell'ultimo quarto decidono alcuni episodi in attacco e la grande tenuta difensiva dei leoni, contro cui si infrange l'attacco della Dolomiti Energia, poco preciso dalla breve distanza. Entrambe le squadre tirano quaranta volte da due punti. Trento ne mette dentro 17, il 42 per cento. Tortona 22, il 55 per cento. In questi numeri c'è una delle chiavi di lettura della partita, che permette alla Bertram di mantenersi saldamente al terzo posto, dietro alla coppia di testa che ora deve necessariamente disunirsi per lo scontro diretto al mediolanum forum.

Merita ricordare un altro numero. Con altri quattro punti, Tyler Cain ha raggiunto 500 punti con la maglia del Derthona Basket.

Il prossimo impegno della Bertram sarà domenica 26 marzo alle ore 19.30 a Sassari contro la Dinamo Banco di Sardegna.

La dichiarazione di coach Marco Ramondino al termine della gara: “Dobbiamo essere entusiasti di questa vittoria perché questa è stata una partita con tanti aspetti che richiamano una gara di playoff. Abbiamo giocato una partita molto buona per più di 30 minuti; abbiamo fatto fatica nel primo tempo a trovare gli spazi e un minimo di movimento di palla quando abbiamo giocato con i 2 pivot insieme (Cain e Radosevic). In quel momento abbiamo anche fatto diversi errori in difesa, sbagliando gli accoppiamenti in transizione e Trento è stata bravissima a punire tutti quegli errori. La cosa molto positiva è stata che già nel primo tempo, un possesso alla volta, abbiamo iniziato a rientrare in partita, senza cercare soluzioni troppo affrettate. Nel secondo tempo credo che abbiamo giocato veramente una partita molto molto buona."