La carrozza di Luca e Danilo per scoprire il Piemonte

Ha preso il via “Borghi in carrozza”, un percorso a tappe alla scoperta di alcune tra le località della regione. I viaggiatori sono Luca Paiardi e Danilo Ragona a bordo di una storica Lancia Fulvia Montecarlo del 1973 e con le loro carrozzine hi-tech. Faranno tappa al santuario di Vicoforte, a Barolo, al castello di Grinzane Cavour, La Morra e un pranzo a Cocconato. Destinazione finale: il lago d’Orta, dove anche le barche diventano un luogo per le persone con disabilità. Con il viaggio anche un'iniziativa solidale: "recuperare e ricondizionare le carrozzine dismesse in Italia mettendole a disposizione delle persone con disabilità che abitano nelle baraccopoli di Nairobi, in Kenya

Come è nata l'amicizia tra Luca e Danilo



La storia di Luca Paiardi e Danilo Ragona inizia tra i corridoi e la sale di fisioterapia dell’Unità spinale unipolare dell’ospedale Cto di Torino. Ad accomunarli gli incidenti stradali, che a entrambi avevano causato lesioni tali da impedire loro di camminare, ma loro non si sono fatti bloccare . Così i due, diventati amici, hanno dato vita al progetto Viaggio Italia around the world. Con un obiettivo chiaro: mostrare alle persone con disabilità, il 15 per cento della popolazione mondiale, che potevano continuare a viaggiare e a fare esperienze uniche.

Borghi in carrozza

“Borghi in carrozza”, questo il nome dell’iniziativa, prevede tre tappe. La prima è appena cominciata e andrà avanti per quattro giorni. Luca e Danilo, a bordo di una macchina d'epoca accessibile messa a disposizione da Asi, arriveranno a Mondovì per un raduno e poi un volo in mongolfiera, su un pallone raro da trovare, la cui cesta ha spazio anche per le carrozzine. Ma, nell’elenco delle cose da fare, ci sono pure una visita al santuario di Vicoforte, a Barolo, al castello di Grinzane Cavour, per finire, tra l’altro, con una passeggiata a La Morra e un pranzo a Cocconato.

La seconda parte del viaggio è prevista dal 3 al 5 aprile. Si parte da Bardonecchia con un giro sulla slitta su rotaia, per arrivare al borgo di Usseaux, recensito tra i più belli d'Italia e fino al Forte di Fenestrelle e al paese occitano di Ostana, punto di partenza di una escursione in montagna lungo itinerari accessibili. Destinazione finale: il lago d’Orta, dove anche le barche diventano un luogo per le persone con disabilità.