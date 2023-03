La guerra dell'acqua minerale finisce in tribunale

L'accusatore è Fonti Alta Valle Po, che produce Acqua Eva. L'accusato è Fonti di Vinadio, Gruppo Sant'Anna: oggi il suo presidente e amministratore delegato, Alberto Bertone, preferisce non commentare. L'accusa è di turbata libertà dell'industria del commercio e diffamazione aggravata. Dopo tre anni di indagini, si andrà a processo a Cuneo. La vicenda che coinvolge due produttori di acqua del Piemonte parte dal 2018 da un articolo su un blog, mercatoalimentare.net, poi eliminato, come lo stesso sito. Nel post si sospettava che il marchio Eva fosse in realtà riconducibile a una grande catena di supermercati.

Secondo l'accusa: illazioni, informazioni false e diffamanti. Acqua Eva sostiene di avere subito pesanti conseguenze: rapporti compromessi con le altre realtà concorrenti della Grande distribuzione organizzata, contratti e operazioni saltate. Danni tutti da dimostrare, si è ipotizzato possano superare i dieci milioni di euro. Parte così la denuncia, che Acqua Eva conferma con un comunicato, e dalle indagini emerge che quel sito faceva riferimento a un allora dipendente di Mia Beverage, società del Gruppo Sant'Anna. L'uomo, che non lavora più per la società, tira in ballo gli ex datori di lavoro, cioè il direttore commerciale e il legale rappresentante, Bertone: sarebbero stati loro a indurlo ad aprire il blog per screditare il gruppo concorrente. La prima udienza è prevista il 22 settembre.