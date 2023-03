La Madonna di Oropa in processione per invocare la pioggia

Canti e riflessioni, lungo le strade di Cavaglià, al fianco della Madonna di Oropa. Una processione, in programma stasera, per pregare per la pioggia. L'ha organizzata la parrocchia.

L'invito ai fedeli a pensare all'importanza dell'acqua è arrivato dalla stessa Diocesi la scorsa domenica, terza di quaresima, con la lettura del Vangelo dedicata all'incontro tra Gesù e la samaritana al pozzo. Così, nelle celebrazioni liturgiche, potrà essere inserita la preghiera del messale romano contro la siccità.

"La fede si occupa di fatti concreti", confida il vicario della Diocesi di Biella, il canonico don Paolo Boffa Sandalina, stupito che le iniziative abbiano colto qualcuno di sorpresa. "Nessun gesto magico o scaramantico".

E poi spiega: "Negli ultimi anni, la storia ci ha messo alla prova, tra pandemia, guerra e siccità. Abbiamo capito che cose che davamo per scontate, come la salute, la pace e l'acqua, in realtà non lo sono. I cristiani devono pregare per questi doni, un momento che chiama anche alla responsabilità degli utilizzatori e degli amministratori".

Già a febbraio, nel Biellese, alcuni comuni hanno invitato i cittadini a non sprecare l'acqua.