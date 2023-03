La Polizia aumenta la sua presenza negli ospedali

Il Questore della provincia di Torino ha intensificato l'operatività dei posti fissi di polizia negli ospedali cittadini, come disposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per rispondere alle istanze del personale sanitario e rendere l'attività di prevenzione sempre più efficace.

La progressiva implementazione ha avuto inizio lo scorso lunedì 6 marzo e riguarda le principali strutture ospedaliere che, oltre a essere poli sanitari di rilievo, hanno pronto soccorso complessi, dove sono stati registrati la maggior parte degli episodi di aggressione al personale sanitario. Al riguardo, nell'Azienda ospedaliera universitaria Città della Salute (con posto fisso di polizia all'ospedale Molinette" e l'ospedale Martini, i presidii resteranno aperti dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino all'1 di notte fino al venerdì e soltanto per il sabato fino a mezzanotte. All'ospedale San Giovanni Bosco, sempre dal lunedì al sabato con orario 8-20. All'ospedale Maria Vittoria, anch'esso dotato di un pronto soccorso con elevata affluenza di pazienti, è stato ripristinato il posto fisso di polizia, con orario 8/20. Per l'azienda ospedaliera Ordine Mauriziano, il posto fisso di polizia continuerà ad osservare l'orario 8-14, dal lunedì al sabato. Nelle ore pomeridiane e serali la sicurezza sarà garantita da personale in servizio di controllo del territorio.

Per tutti gli altri ospedali, che presentano un'utenza minore di pazienti e che sono sprovvisti del posto fisso di polizia, pur se comunque presidiati dalla vigilanza privata, è stata prevista l'ulteriore intensificazione dell'attività di vigilanza da parte delle pattuglie dedicate al controllo del territorio.