Al lago di Viverone due gabbiani sono risultati positivi all'aviaria

Sul lago di Viverone due carcasse di gabbiani sono state trovate positive all'influenza aviaria dagli esami di prima istanza. Si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Zooprofilattico nazionale. A farlo sapere è il sindaco di Viverone, Renzo Carisio, che ha diramato una raccomandazione a chi frequenta il lago.

“Nel caso fossero rinvenute carcasse di uccelli morti, o moribondi, nel territorio del Comune di Viverone - si legge nella nota del sindaco - si invita a provvedere al loro recupero con guanti e mascherina, in via cautelativa, ed al loro confezionamento in doppio sacco di plastica, avvisando del ritrovamento i medici veterinari”.

L'attenzione è alta, anche perché nelle ultime settimane nella zona del lago di Garda si sta registrando una morìa anomala di gabbiani positivi all'aviaria. In pochi giorni sono state centinaia le segnalazioni di carcasse in diversi comuni della provincia di Brescia.