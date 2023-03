L'ambasciatore ucraino ringrazia il Piemonte per l'accoglienza dei profughi

L’ambasciatore di Ucraina, Yärosiav Menlyk (nella foto), oggi è in visita a Torino per incontrare le istituzioni e le realtà che hanno contribuito all’accoglienza in Piemonte della popolazione in fuga dalla guerra.

Melnyk, 43 anni, nato a Dubrovytsia, nella regione di Rivne, è stato nominato, con decreto del presidente dell’Ucraina del 21 settembre 2020, nuovo ambasciatore in Italia subentrando ad Eugene Perelygin, ambasciatore ucraino in Italia dal 2012. Era stato scelto per la vasta esperienza diplomatica e la conoscenza delle specificità del paese e delle complesse sfide di cooperazione bilaterale tra Ucraina e Italia.