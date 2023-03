L'Autosped Castelnuovo Scrivia vince la Coppa Italia A2

È l'Autosped Castelnuovo Scrivia ad aggiudicarsi la Coppa Italia di Serie A2 Femminile assegnata al culmine delle Final Eight andate in scena al PalaZauli di Battipaglia. Superato in finale Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano.

Lo 0-8 di parziale firmato in apertura dal Sanga (e nel giro di appena 2 minuti) è immagine nitida di quello che sarà l'intero primo tempo perché, sebbene Castelnuovo cominci subito dopo a mettere anch'essa sul parquet le proprie notevoli qualità, è la compagine lombarda a farsi preferire nei primi due quarti della contesa. Nel primo quarto, dopo lo scatto iniziale (e dopo aver toccato anche il +9), le ragazze di coach Pinotti subiscono il ritorno di Castelnuovo, brava a chiudere la frazione inaugurale a sole 2 lunghezze di distanza (-2, 18-20).

Nella seconda frazione, le due squadre procedono sostanzialmente appaiate con l'Autosped che, in un paio di circostanze, mette anche la testa avanti (sempre di una lunghezza). Poi, sul 27-26 del minuto 17, ecco un altro 0-8 di parziale che consente alle lombarde di chiudere il primo tempo sul 27-34 in loro favore.

Nel terzo quarto, diviso sostanzialmente in due parti, si assiste prima ad una solida gestione da parte del Sanga, poi al deciso ritorno delle piemontesi che, in chiusura di periodo, tornano a farsi minacciose (48-50 al 30'). Il ritrovato equilibrio permane fino alla metà della frazione conclusiva (54-54) quando è Castelnuovo, questa volta, a piazzare un pesantissimo 8-0 che vale il 62-54 del minuto 36. È lo strappo che decide la contesa spedendo il trofeo in Piemonte. Gli assalti finali del Sanga, infatti, pur generosi, difettano della lucidità necessaria per ricucire lo strappo. È, dunque, l'Autosped Castelnuovo Scrivia a vincere (66-59 il finale) succedendo, nell'albo d'oro, a Crema (vincitrice delle 5 edizioni precedenti). MVP dell'incontro una strepitosa Bonasia (21 punti). Molto bene anche Smorto (doppia doppia sfiorata, 9 punti e 15 rimbalzi). Nel Sanga, nonostante la sconfitta, assai significative le prestazioni di Madonna (19 punti) e Toffali (14).



Tabellino:



Autosped Castelnuovo Scrivia - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 66 - 59 (18-20, 27-34, 48-50, 66-59)

AUTOSPED CASTELNUOVO SCRIVIA: Marangoni* 7 (2/7, 0/5), Bernetti NE, Premasunac* 9 (3/5, 0/1), Rulli 4 (1/2, 0/2), Bonasia 21 (3/8, 4/8), Leonardi* 2 (1/3 da 2), Baldelli* 4 (0/1, 1/4), Gianolla* 3 (1/4, 0/3), Ravelli NE, Smorto 9 (1/2, 0/3), Castagna NE, Gatti 7 (2/5, 1/2)

Allenatore: Molino N.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 6/28 - Tiri Liberi: 20/28 - Rimbalzi: 51 19+32 (Smorto 15) - Assist: 9 (Bonasia 3) - Palle Recuperate: 8 (Marangoni 2) - Palle Perse: 12 (Squadra 2)

IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 14 (7/11, 0/2), Novati* 2 (1/6, 0/3), Guarneri 3 (1/2 da 2), Beretta, Penz* 8 (4/9, 0/4), Thiam 2 (1/3 da 2), Van Der Keijl* 8 (3/4 da 2), Bonomi 3 (0/2, 1/4), Madonna* 19 (4/7, 3/10), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 21/44 - Tiri da 3: 4/23 - Tiri Liberi: 5/16 - Rimbalzi: 42 15+27 (Van Der Keijl 9) - Assist: 7 (Toffali 3) - Palle Recuperate: 6 (Toffali 2) - Palle Perse: 13 (Madonna 4) - Cinque Falli: Guarneri

Arbitri: Rubera L., Bernardo L.



