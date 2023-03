Lavoratori Marelli, ad aprile 119 euro in più e una tantum

Un incremento del + 6,5% pari a 110,95 euro mensili per la prima area professionale, 119,07 per laseconda e 146,13 per la terza. Alle retribuzioni base si aggiungono le una tantum di 320euro a marzo e di 200 euro a luglio. È quanto prevede per i lavoratori di Marelli a partire dal 1 aprile l’accordo firmato da Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e AqcfR per il passaggio della Marelli dal contratto specifico al contratto nazionale di lavoro. Quando ci sarà il passaggio definitivo passaggio al contratto nazionale di lavoro con l'entrata in vigore della relativa paga base, prevedibilmente più bassa - spiegano i sindacati - il differenziale sarà inserito strutturalmente nella voce salariale "elemento specifico di Marelli".

Con il passaggio al contratto nazionale saranno riconosciuti 200 euro annui in welfare aziendale. È stato poi concordato il nuovo premio di risultato, con carattere sperimentale, in vigore fino al 31 dicembre 2024 salvo proroga tacita in assenza di rinegoziazione. L'importo massimo erogabile passa dallo 8,7% al 10,5% della paga base annua. Gli indicatori saranno per il 75% di stabilimento (costi variabili rapportati al valore delle vendite e qualità) e per il 25% di gruppo (utile lordo Marelli Italia). Il premio maturerà durantela cassa integrazione e il suo monitoraggio è affidato alle commissioni di fabbrica. Viene confermato l'incentivo di produttività. Il confronto proseguirà su orario di lavoro, welfare aziendale, lavoro agile e altri aspetti normativi, in vista di un accordo complessivo.