L'avvocato di Schmidheiny chiede l'assoluzione

E' stata chiesta l’assoluzione per Stephan Schmidheiny, l’imprenditore svizzero unico imputato per omicidio volontario con dolo eventuale nel processo Eternit bis per la morte, a Casale Monferrato e nel circondario, di 392 persone persone per mesotelioma.

La richiesta pronunciata ieri pomeriggio (mercoledì 29 marzo) dall'avvocato dell'imprenditore svizzero Guido Carlo Alleva. Incredulità e amarezza da parte dei familiari delle vittime e dell'associazione Afeva. Il pubblico ministero aveva invece chiesto l’ergastolo con isolamento diurno ed esclusione di qualsiasi attenuante.