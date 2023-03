Le studentesse del centro restauro di Venaria recuperano il Sacrario del Pian del Lot

Hanno iniziato a fine febbraio e per tutto il mese di marzo sono impegnate nei lavori al cantiere di manutenzione straordinaria del Sacrario di Pian del Lot in strada Revigliasco. Sono 5 studentesse del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (settore manufatti lapidei e derivati, dipinti murali e superfici decorate dell’architettura), coordinate dal docente restauratore Francesco Brigadeci.

Stanno intervenendo sul Sacrario, il monumento dedicato alle 27 vittime dei nazisti, uccise il 2 aprile del 1944 ormai circondato da una fitta vegetazione che orma ricopre anche la grande lapide in granito sormontata dalla lastra con l’epigrafe commemorativa.

La commemorazione il prossimo 3 aprile.