Lear di Grugliasco, incontro in Regione per 260 posti a rischio

Tavolo di crisi in Regione per la Lear di Grugliasco, azienda ultracentenaria specializzata nella produzione di sedili per auto.

La proprietà americana ha comunicato 260 esuberi, su un totale di 430 dipendenti. Negli ultimi dieci anni l’azienda ha attraversato una lunga crisi, con ammortizzatori sociali in scadenza a fine maggio.

Oggi è in calendario un incontro tra gli assessori Tronzano e Chiorino e la delegazione dei sindacati. Fuori è convocato un presidio dei lavoratori. I sindacati chiedono alla Regione di interloquire con l’azienda per avere risposte certe sul piano industriale. Riguardo gli ammortizzatori sociali le rappresentanze sindacali cercheranno di prolungare ulteriormente i contratti di solidarietà. Per salvare posti di lavoro i sindacati chiedono all'azienda di ampliare la produzione con pezzi attualmente prodotti all'estero come cablaggi e scocche per l'elettrico.