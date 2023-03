Lo chef di Acqui Terme Umberto Barbieri premiato in Thailandia

La “sua” Acqui Terme di congratula con lo chef Umberto Barbieri, insignito in Thailandia del riconoscimento conferito dalla Camera di commercio locale per “L'ospitalità italiana”.

Allievo a fine Anni Ottanta del Centro formazione professionale alberghiero della città, Barbieri inizia poi a lavorare dalla Toscana alla Valle d'Aosta. In Piemonte è cuoco in diversi ristoranti, in particolare nell'Astigiano.

Trasferitosi prima a Singapore, nel 2002 va in Thailandia come executive chef in locali di connazionali, aprendo quindi in proprio il primo di 18 locali.

Attualmente è proprietario di due, tra cui Umberto's cuisine, cui è andato il riconoscimento: cucina tradizionale piemontese, con 130 etichette dal Barolo, al Barbera, al Dolcetto.

"Sono orgoglioso di essere riuscito - commenta Barbieri, oggi cinquantenne - a rappresentare i miei luoghi facendo conoscere e gustare i nostri sapori".

Il Comune di Acqui Terme ha deciso di attribuire a Barbieri una targa "come testimone all'estero della nostra cultura enogastronomica".