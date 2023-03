Malati di tumore, le parole giuste da dire

“I Misteri delle Parole” è un ciclo di talk inseriti della campagna di comunicazione “Il Senso delle parole - Un'altra comunicazione è possibile”, organizzati da Salute Donna Onlus. Domani al Polo del '900, alle 18, si parlerà della comunicazione in ambito oncologico, tra medici e pazienti e caregiver.

"Io da ex paziente oncologico - spiega Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna Onlus - dico che le cose, per come vengono dette e per come vengono percepite, poi si sviluppano nel percorso di vita di ogni persona. La comunicazione con il paziente è l'altra metà della cura".

A Torino interverranno Silvia Novello, Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università degli Studi di Torino, Direttore SSD di Oncologia Toracica AOU San Luigi e Presidente Associazione WALCE Onlus, Giuseppe Antonelli, Professore ordinario di Linguistica italiana Università degli Studi di Pavia, Giuseppe Cafiero, Vicepresidente AIPaSiM e Enrico Pandiani, scrittore.

L'intento è di offrire un dizionario ad uso di medici a pazienti, con l'uso di parole il più possibile meno tecniche per umanizzare il rapporto tra chi è malato e chi lo cura, e instillare soprattutto in chi è affetto da gravi patologie un senso di serenità e un messaggio di speranza. Una sorta di Dizionario delle parole giuste da dire.

"Una parola come 'metastasi' - ad esempio, dice Anna Maria Bencini - per un paziente spesso sembra una sentenza definitiva. Invece quella parola, spiegata bene e condivisa può rappresentare anche una speranza, ma l'importante è poter comunicare bene".

La serie di appuntamenti è Organizzata da Takeda Italia, e sostenuta da Salute Donna onlus con AIL, ALPaSiM, Fondazione Trust Paola Gonzato-Rete Sarcoma ETS e Walce, con il patricinio della Fondazione AIOM