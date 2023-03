Manutenzione straordinaria per la metro di Torino, orari e percorsi ridotti

Orari e percorsi ridotti per la metropolitana di Torino nel fine settimana per via di alcuni lavori di manutenzione straordinaria necessari sulla tratta. Così sabato 18 marzo l'orario di chiusura previsto per il servizio saranno le 22, anziché l'1.30 della notte: l'ultima partenza dai capolinea Fermi e Bengasi sarà dunque alle 21,30.

Il giorno successivo, domenica 19 marzo, dalle ore 7 di inizio servizio fino alle 12,30 sarà attivo invece solo il tragitto tra piazza Bengasi a Porta Nuova: da lì fino a Fermi saranno attivate navette sostitutive. Dalle 12,30 in poi il servizio ritornerà regolare su tutta la linea secondo i normali orari previsti.

Info: www.gtt.to.it.