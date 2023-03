Mario Lattes, 100 anni fa nasceva l'editore torinese

Mario Lattes nasceva a Torino 100 anni fa il 25 ottobre del 1923. A lui, che fu editore, pittore, scrittore e molto altro, la Reggia di Venaria dedica una mostra “Mario Lattes. Teatri della memoria”, con una selezione di più di 50 opere dell'intellettuale torinese.



Mario Lattes, originario di una famiglia ebraica, è stato un personaggio di spicco nel mondo culturale del secondo dopoguerra. Ebreo laico, uomo solitario e complesso, la sua arte risente delle vicende e della psicologia di questo popolo: umorismo amaro e sarcastico, pessimismo e nostalgia.

Durante il periodo bellico riesce a sfuggire alle leggi razziali e si unisce alle truppe alleate in qualità di interprete. Nel secondo dopo guerra, comincerà la sua carriera di editore. Ma questo ruolo gli starà stretto, perché sarà, per tutta la sua vita, un intellettuale a tutto tondo.

Molti sono i suoi romanzi e come artista partecipò all'Esposizione internazionale d'arte di Venezia del 1958 e tre edizione della Quadriennale di Roma.

Nel 2015 ha visto la luce Il Ghetto di Varsavia, tesi di Laurea di Mario Lattes pubblicata per la prima volta, dopo 55 anni dalla sua stesura, da Edizioni Cenobio, a cura del professore Giacomo Jori. Il libro è stato presentato la prima volta in occasione della Giornata della Memoria, il 27 gennaio 2015, all’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia.

La mostra alla Reggia di Venaria è curata da Vincenzo Gatti, ed è realizzata dalla Fondazione Bottari Lattes di Monforte d'Alba, con il sostegno di Regione Piemonte, il patrocinio della Città di Torino e di Confindustria Cuneo, e il contributo della Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, in collaborazione con Lattes Editori, e alcune banche.

Questa non è la prima mostra dedicata a Mario Lattes, in Italia e all'estero sono state organizzate nel corso degli anni rassegne a lui dedicate, come Mario Lattes tra pittura e letteratura all'Istituto Italiano di Cultura di Praga nel 2014.

L'11 maggio del 2017 il Comune di Torino gli ha intitolato l'area verde di Piazza Maria Teresa, nel quartiere Borgo Nuovo.

L'esposizione di Venaria sarà allestita nelle Salette del Presidente della Reggia e sarà visitabile dal 30 marzo al 7 maggio 2023.