Marsiaj: "La politica sta ascoltando voce delle imprese"

"Si va verso un'auspicata rivisitazione delle misure decise a livello europeo. Finalmente la politica sta ascoltando la voce delle imprese. E' quello che chiediamo". Così Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino, commenta il rinvio del voto sullo stop alle auto endotermiche nell'Ue a partire dal 2035 "Noi non siamo contrari all'elettrico, ma non vogliamo l'imposizione di una soluzione. Chiediamo la neutralità tecnologica. Mi sembra che la posizione del governo ai vari livelli vada nella giusta direzione, vedremo l'evoluzione nei prossimi giorni, ma siamo fiduciosi", spiega Marsiaj. "La posizione delle imprese è chiara, per noi il termico non è finito. Ci ogliono una politica industriale italiana e una politica industriale europea che tengano conto di aspetti diversi: l'approvvigionamento delle materie prime, le tecnologie e il rischio dell'impatto sociale sulla comunità, sulla filiera. In Italia abbiamo un parco circolante molto vecchio, bisogna favorire la sostituzione di 15 milioni di vetture, ma non tutti possono permettersi l'auto elettrica. Ci vuole un passaggio graduale, bisogna tenere conto della sostenibilità del progetto. Se ci sono anche strade diverse dall'elettrico bisogna seguirle".