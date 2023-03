Marta Bassino in pista a Soldeu in Andorra

A Soldeu, sui Pirenei, si chiude la stagione di coppa del Mondo di sci alpino. Tra le azzurre impegnate in questi giorni c'è anche la borgarina Marta Bassino.

Nel Principato di Andorra il programma inizia con la discesa libera alle 11,30. Giovedì alle 10 il SuperG nel quale Marta si presenta col nono piazzamento, posizione condizionata dall’assenza nel weekend di gare veloci in Norvegia. È proprio in questa disciplina - in cui si deve ancora assegnare la Coppa di specialità, con Elena Curtoni alla guida - che Marta ha ottenuto la medaglia d’oro di Méribel, ma anche due podi in Coppa del mondo.

La piuma d'acciaio piemontese sarà al via anche nel gigante di domenica (alle 9 e alle 12), la sua disciplina regina.