Mattarella premia Fatima, nuovo Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Giovanissima eppure già Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Fatima Zahra El Maliani, 22 anni, da Torino è una dei trenta insigniti dal Capo dello Stato Sergio Mattarella il 31 marzo per essersi distinti per atti di eroismo e impegno civile. La cerimonia si è svolta al Quirinale.

La nomina "per la sua disponibilità a restituire il bene ricevuto attraverso il suo impegno nel doposcuola UNICEF di Torino". Fatima infatti gestisce il doposcuola UNICEF-YOUNICEF presso la sede di Casarcobaleno di Torino, nel quartiere multietnico di Porta Palazzo, insegnando l'italiano ai migranti.

A lei anche le congratulazioni delle comunità accademiche dell'Università di Trento e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dove studia. Da bambina, dopo essere arrivata in Italia dal Marocco a due anni, ricordano le due Università in una nota congiunta, "Fatima Zahra El Maliani ha frequentato il Sermig (Servizio missionario giovani) che le ha 'stravolto la vita', come riconosce oggi la studentessa. Ispirata dalla propria esperienza la studentessa ha deciso di intraprendere un percorso di impegno civile, aiutando le bambine e i bambini stranieri, accogliendo donne senza casa e insegnando la lingua italiana ai migranti"