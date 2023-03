Mattia Casse: "Annata strepitosa in discesa e bene anche in Super G"

Nell'ultima gara di stagione di SuperG alle finali di Soldeu di Coppa del Mondo Mattia Casse, atleta azzurro delle Fiamme Oro, conclude all'ottavo posto. Una stagione super per il piemontese che in discesa ha conquistato due terzi posti, in Val Gardena e a Wengen ed il 4º posto di Kitz ed il 6º di ieri e con un terzo posto in SuperG a Cortina. "Un'annata strepitosa in discesa, anche se un po' sottotono a febbraio ma ho chiuso nei migliori sei", ha commentato Casse.



Miglior azzurro - sullo stesso tracciato della gara donne con porte nascoste da dossi e belle curve finali - è stato Dominik Paris, 7/o in 1.24.79 e davanti per un centesimo prprio a Mattia Casse (8/o in 1.24.90). Poi in classifica Guglielmo Bosca 12/o in1.25.28. “Bene anche oggi, ancora qualche errorino in Super, ma è ancora top ten e quindi tanta fiducia che mi porto con me soprattutto in vista della costruzione della prossima stagione”, ha commentato ancora Casse. “Adesso devo consolidare quello che ho conquistato durante il lavoro primaverile per preparare al meglio e programmando la prossima stagione ed attaccare bene per il prossimo anno”.