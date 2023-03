Max come nessun altro

Al Pala Alpitour di Torino uno dei concerti più celebrativi della sua carriera “Max 30 hits only”, una l'occasione di assistere a successi personali come Lo strano percorso, ma anche alle hit più importanti degli 883 come Hanno ucciso l'uomo ragno, La dura legge del gol e Come Mai.

Un grande evento in cui l'interazione del pubblico, si è rivelata fondamentale, per un tour che rappresenta un viaggio impegnativo che vedrà Pezzali girare tutta l'Italia . In scaletta Hanno ucciso l’uomo ragno, lo straordinario debutto che ha conquistato all’istante tutta Italia nei primi anni novanta, alle indimenticabili Sei un mito e Nord Sud Ovest Est, passando per la straordinaria Come mai e la commovente Gli anni. Una scaletta che ripercorre successi caratterizzati da melodie indimenticabili e testi che sono entrati a pieno titolo nel vocabolario di uso corrente di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce facendo riaffiorare nostalgia e ricordi.

