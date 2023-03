A Torino 6anni di stipendio per comprare una casa, a Milano 16

Frena la crescita dei prezzi delle abitazioni delle case a Torino: nell'ultimo trimestre del 2022 i prezzi sono aumentati del +3,9%, in decelerazione dal +6,1% del trimestre precedente. Lo rileva l'Istat nell'ultimo rapporto sui prezzi delle abitazioni. Sulla base di questi dati, da un'elaborazione di Assoutenti emerge che una casa nel capoluogo piemontese costa in media 6 anni di stipendio a una famiglia con uno stipendio 1.800 euro. L'associazione per i diritti dei consumatori ha svolto delle simulazioni sulla base degli ultimi dati del mercato immobiliare di Milano, Roma e Torino - le tre città prese in esame dall'istituto di statistica - per capire quale spesa debba affrontare oggi una famiglia che decide di acquistare un immobile.

Le città

Milano è la più cara: i prezzi hanno raggiunto livelli così elevati che oggi per acquistare una casa all'interno del territorio comunale servono in media 16,8 anni di stipendio. A Roma un'abitazione costa mediamente 3.318 euro al metro quadro: 7.410 euro nel centro storico, 1.720 euro a Lunghezza e Castelverde. Su Torino servono in media 1.924 euro al metro quadro, 3.482 euro in centro, 1.149 euro nelle zone Aurora, Barriera di Milano, Rebaudengo. Sulla base di questi dati, a Milano una casa da 70 mq costa in media oggi 363.930 euro. Per la stessa abitazione si spendono a Roma 232.260 euro, a Torino 134.680 euro. E quindi, nota Assoutenti, ipotizzando uno stipendio netto mensile di 1.800 euro, per acquistare una abitazione a Milano servono oggi 16,8 anni di stipendio, contro i 10,7 anni di Roma e i 6,2 anni di Torino.

L'Istat

Secondo le stime preliminari di Istat, nel quarto trimestre 2022 l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, rimane invariato rispetto al trimestre precedente e aumenta del 2,8% nei confronti dello stesso periodo del 2021 (era +2,9% nel terzo trimestre 2022). A Milano i prezzi delle abitazioni aumentano, su base annua, del 6,4%, in accelerazione rispetto al trimestre precedente (era +5,6%). Segue Torino dove la crescita si attesta sul +3,9%, in decelerazione dal +6,1% del trimestre precedente. A Roma si registra un rialzo tendenziale del +2,8%, con un forte rallentamento per le abitazioni nuove (da +6,4% a +1,1%). Prosegue dunque la fase di accelerazione dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie, cresciuti in media d’anno del +3,8%. Questo aumento, che segue quelli registrati nei due anni precedenti, è il più ampio da quando è disponibile la serie storica dell’indice IPAB (2010).