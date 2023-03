Metropolitana, riapre la fermata Paradiso a Collegno

E' prevista per stasera la riapertura della stazione Paradiso della metropolitana di Torino, rimasta chiusa una settimana per gli interventi tecnici necessari per il ripristino dei danni provocati dalla fuoriuscita di acqua.

"I lavori sono ancora in corso - precisa Gtt - ma lo stato di avanzamento consente la riapertura in sicurezza. Lungo le banchine sono posizionate tettoie temporanee a protezione della clientela", che resteranno "fino al completo ripristino della infrastruttura".

Le scale mobili che collegano atrio e banchina non saranno utilizzabili "perché non è possibile posizionare le protezioni anche su questi

impianti", restano però disponibili gli ascensori.