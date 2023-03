La Milano-Sanremo passa dalla provincia di Alessandria

Sette comuni attraversati per circa 60 chilometri pianeggianti senza alcuna difficoltà per la carovana della Milano-Sanremo che domenica passerà dalla provincia di Alessandria con destinazione Liguria ed arrivo come di consueto nella Città dei fiori.

I corridori partìranno sabato 18 marzo alle 10.00 da Abbiategrasso, in provincia di Milano e scenderanno verso sud per entrare in Piemonte a Pontecurone, venendo da Voghera. I ciclisti passeranno successivamente Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Basaluzzo, Silvano d'Orba e Ovada per poi entrare in Liguria a Rossiglione. Un percorso, come detto, prevalentemente pianeggiante con una piccola salita che parte dai 166 metri di Silvano d'Orba per arrivare al picco di 532 al Passo del Turchino, 31 chilometri più a sud, una pendenza che non darà alcun patema ai leader della classifica.

Milano-Sanremo, il percorso

Una gara che potrebbe essere un ottimo terreno di caccia per Filippo Ganna, leader della Ineos insieme al compagno di squadra Mikael Kwiatkowski. Presenti anche Van Aert, Van der Poel e Pogacar. Il meglio del ciclismo mondiale sulle strade della provincia di Alessandria.