Mobilità elettrica, Italia e Germania dicono no all'obbligo dal 2035

Il limite perentorio imposto dall'Unione Europea che punta ad imporre uno stop alla vendita di veicoli a combustione a partire dal 2035 continua a far discutere. Italia e Germania, potenze industriali nel settore dell'automotive, sono tra i Paesi più “freddi” a proposito del termine ipotizzato da Bruxelles. Una posizione che sposa la visione dell'Amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares che in occasione dell'inaugurazione del Salone di Parigi aveva parlato di politiche europee “che stanno uccidendo il futuro della mobilità”.

Rivolgendosi ai cronisti convocati in anteprima al Salone della Porte de Versailles - che domani riaprirà per la prima volta dopo quattro anni di chiusura - il ceo di Stellantis ha messo in guardia sulla perdita di peso del mercato automobilistico del vecchio continente ed ha invocato pari regole per la Cina. "Il mercato europeo si sta restringendo", avverte, schierandosi in difesa della "libertà di movimento" dei cittadini Ue

Mobiltà elettrica dal 2035, Italia e Germania dicono no

L'Italia ha espresso la propria contrarietà alla proposta di regolamento europeo nel corso della riunione degli ambasciatori dei Paesi dell'Unione Europea . La Germania attraverso il ministro dei Trasporti Volker Wissing ha minacciato il veto tedesco se la Commissione non dovesse proporre un regolamento sui carburanti sintetici. Il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha ribadito che i target ambientali vanno raggiunti attraverso una transizione economicamente sostenibile e socialmente equa.

L'annunciata opposizione Italiana ha spinto la Svezia, Presidente di Turno dell'Unione, ad annunciare lo slittamento della riunione del Coreper a domani.

Mobilità elettrica dal 2035, l'Italia: “Obbligatorio valutare altri percorsi”

La ratifica, formale e definitiva, è prevista al Consiglio Ue del 7 marzo. La posizione di Italia e Germania, insieme a quella di Bulgaria e Polonia, rispettivamente astenuta e contraria al Coreper che a novembre diede il via all'intesa, potrebbe influenzare l'esito. Al momento non è sicuro che il regolamento possa ottenere la maggioranza qualificata necessaria per l'approvazione.

Le posizioni vicine di Roma e Berlino sono state ribadite oggi dal ministro Pichetto Fratin secondo cui la questione legata è “eccessivamente ideologizzata”. “Le multinazionali -ha aggiunto il Ministro- hanno scelto di produrre un certo tipo di veicolo in Europa ed un altro altrove. Non ha senso la perentorietà del 2035 ed è giusto valutare tutta una serie di altri percorsi che possono utilizzare i motori endotermici”.

L'Italia ha sviluppato biocarburanti e carburanti sintetici

Per il nostro Paese, così come per la Germania, è fondamentale che Bruxelles prenda in considerazione i carburanti sintetici: “L'Italia è uno dei Paesi che ha cominciato a sviluppare biocarburanti e carburanti sintetici, anche con Eni. Di questo dobbiamo tenere conto”. Parole che arrivano dopo la dichiarazione ufficiale dell'Italia inviata ai rappresentanti dei 27: "Stabilendo un obiettivo di riduzione delle emissioni del 100 per cento nel 2035 e non prevedendo alcun incentivo per l'uso dei carburanti rinnovabili, il regolamento non è in linea con il principio di neutralità tecnologica. Pertanto l'Italia non può sostenerlo.

Il responsabile dell'Ambiente ha poi aggiunto che un mese fa ha firmato un decreto per 21 mila colonnine di ricarica ma allo stesso tempo il percorso verso l'elettrico non può essere imposto “su 40 milioni di veicoli in Italia, di cui 3 milioni ancora Euro 1 o Euro 2”.