Biella mette in mostra il viaggio

Viaggiare non è considerato un gesto artistico ma è una esperienza molto simile: fotografia, pittura, scultura e narrazione sono elementi posti sullo stesso piano come mezzi espressivi senza distinzione. In questo momento storico inoltre, la mutevolezza - intesa come border line - costante di spostamento dei confini fisici e mentali, rende ancora più complessa la dialettica.La quinta edizione apre al pubblico con il consueto Festival inaugurale e proseguirà con mostre ed esposizioni fotografiche in programma dal 25 marzo al 18 giugno nelle sale espositive di Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa.Tra le mostre segnaliamo "Altri voli con le Nuvole" di Nicola Magrin, un racconto pittorico in 122 stupefacenti acquerelli. Per l'artista ritornare alla natura significa ritornare a sé stessi, abbandonarsi, dissolversi e infine riprendere forma con lei, dar senso così alla libertà. I suoi paesaggi da personali diventano universali, come universali sono i temi che accomunano parole e immagini di questa bellissima opera illustrata.Nicola Magrin è noto per aver realizzato tutte le copertine per l'opera di Primo Levi (Einaudi), di Paolo Cognetti (Einaudi), di Robert Macfarlane (Einaudi), e di Tiziano Terzani (Tea). Ha illustrato inoltre il libro di Folco Terzani Il Cane, il Lupo e Dio (Longanesi 2017).Lungo il percorso espositivo troviamo anche le installazioni Tempo Irreale dell'artista torinese Enrico Iuliano e Leftovers di Grazia Amendola.Con Tempo Irreale #3 l'artista entra in profonda relazione con lo spazio architettonico, realizzando tramite l'utilizzo di materiali edili una installazione minimale, fatta di pieni e di vuoti, di volumi e di pause che sembra dare corpo a un'ideale linea di fuga prospettica.I blocchi sono infatti distanziati secondo una ferrea progressione matematica, che avvicina sempre di più gli elementi man mano che il visitatore prosegue nel cammino. Solo percorrendo e attraversando lo spazio, accompagnando in modo attivo l'installazione dall'inizio alla fine, le singole lettere iniziano a comporre in modo intellegibile la frase che restituisce in senso letterale un'idea di scultura, consentendone così la comprensione.