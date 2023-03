A Verbania la 55esima mostra della Camelia

Compie 55 anni di vita la Mostra della Camelia di Verbania, che si svolgerà il 25 e 26 marzo. Attesi oltre 200 appassionati cameliofili provenienti da tutto il mondo per il Congresso della International Camellia Society, presieduta dal professor Gianmario Motta.

L'edizione 2023 della mostra, presentata a Villa Giulia, Verbania, può contare sull'esposizione di oltre 200 varietà di piante collocate nel giardino della villa, e di visitare con esperti botanici collezioni di splendidi esemplari custoditi nei parchi botanici, giardini storici privati e vivai del territorio del Lago Maggiore: da Villa Taranto e Isola Madre, Villa Maioni a Verbania e Villa Anelli a Oggebbio, ai vivai La Roncola di Vignone, Villa Giuseppina di Verbania e Compagnia del Lago Maggiore di Premosello Chiovenda dove si produce la camelia del te', ricavato dalle foglie di Camellia sinensis.

All'interno del giardino di Villa Giulia, oltre all'esposizione di camelie, ci sarà anche la mostra-mercato di piante in vaso a cura dei florovivaisti locali e, poco distante sul lungolago il punto di ritrovo per un tour in motoscafo con la botanica Carola Lodari che illustrerà le curiosità botaniche dei parchi che si affacciano sulle acque.

Previsti numerosi eventi collaterali, dalle mostre ai convegni fino alle proposte per uno shopping a tema floreale. La Mostra della Camelia anche quest'anno rappresenterà uno degli eventi di apertura della stagione turistica sul lago Maggiore, che avrà secondo le previsioni degli operatori, il suo primo "picco" di presenze già nella settimana di Pasqua.