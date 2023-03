Moto Gp, Bagnaia secondo nelle qualifiche in Portogallo

E' di Marc Marquez la prima pole della stagione 2023 in MotoGP. Il pilota della Honda sul circuito di Portimao condividerà la prima fila con le Ducati del campione del mondo in carica, il chivassese Francesco Bagnaia, e di Jorge Martin. Sesto tempo per l'altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, mentre il vice campione del mondo Fabio Quartararo scattera' solo undicesimo con la Yamaha. Questa la griglia di partenza della Sprint Race e della gara del Gran Premio di Portimao: 1 M. Marquez, 2 Bagnaia, 3 Martin, 4 Oliveira, 5 Miller, 6 Bastianini, 7 Vinales, 8 Bezzecchi, 9 Marini, 10 Zarco, 11 Qauartararo, 12 A. Espargaro, 13 A. Marquez, 14 Mir, 15 Binder, 16 Rins, 17 Morbidelli, 18 Nagakami, 19 A. Fernandez, 20 R. Fernandez, 21 Di Giannantonio.



"Sono molto contento: la prima fila era un obiettivo. Pensavo che aspettare non era più consentito (riferito alla volata di Marquez dietro Bastianini nell'ultimo giro, ndr) ma va bene lo stesso", ha affermato il campione del mondo della Ducati Pecco Bagnaia subito dopo le qualifiche del GP di Portogallo, concluse al secondo posto.