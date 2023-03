Nazionale. Prima chiamata per Buongiorno del Toro

Prima convocazione in Nazionale per Alessandro Buongiorno: il 23enne difensore centrale del Torino (di cui è capitano) farà parte della squadra impegnata nelle prime due gare di qualificazione agli Europei 2024 contro Inghilterra e Malta. È fra i 30 calciatori scelti dal commissario tecnico e uno dei tre alla prima chiamata assoluta: gli altri sono il portiere Wladimiro Falcone (Lecce) e l'oriundo Mateo Retegui, punta del Tigre, club del massimo campionato argentino, naturalizzato grazie alle origini siciliane del nonno materno.

La convocazione arriva un mese dopo un altro traguardo - di natura extra calcistica - per Buongiorno, torinese di nascita: lo scorso febbraio si era laureato in Economia aziendale. Nel gruppo dei 30 ci sono altri tre piemontesi, di nascita o di club: Leonardo Bonucci e Federico Chiesa della Juventus e il verbanese Wilfried Gnonto, diciannovenne attaccante del Leeds United, già otto presenze un gol in Azzurro dalla prima convocazione a sorpresa dello scorso giugno.

L'Italia affronterà in casa l'Inghilterra (giovedì 23 marzo allo stadio Maradona di Napoli) e tre giorni dopo in trasferta Malta (domenica 26 marzo). Fanno parte del girone anche Ucraina e Macedonia del Nord. I prossimi Europei si terranno dal 14 giugno al 14 luglio 2024 in Germania.