Nel derby d'Italia alla Juve basta un lampo di Kostic

La Juve vince a San Siro e fa un altro passo nella sua scalata all'Europa. In una partita fortemente tattica i bianconeri sfruttano un lampo di Kostic nel primo tempo e concedono poco alla squadra di Inzaghi, generosa ma molto confusionaria.

In avvio di gara l'Inter prova subito a spaventare la Juve ma Szczesny si fa trovare pronto sulle conclusioni del centrocampista nerazzurro Barella al terzo e al diciottesimo minuto. Sono però fiammate: la manovra bianconera è più convincente e il gol con il quale Kostic sblocca il risultato al ventitreesimo ne è dimostrazione. Rete contestata dai nerazzurri per un sospetto tocco di mano di Rabiot ma poi convalidata dopo quattro infiniti minuti di verifiche al Var. Anche dopo il vantaggio la squadra di Allegri continua a giocare meglio con la reazione dei padroni di casa che appare del tutto sterile.

Nel secondo tempo la musica non cambia con l'Inter che prova a creare grattacapi alla difesa bianconera e la Juve che punge in contropiede creando nitide occasioni per il raddoppio. La pericolosità della squadra di Allegri cresce con l'ingresso di Chiesa che però, dopo appena un quarto d'ora deve uscire per un problema muscolare. L'ultimo brivido è una conclusione altra di Mkhitaryan che precede la rissa finale nella quale vengono espulsi D'ambrosio e Paredes: benzina sul fuoco delle polemiche che accompagneranno le squadre alla semifinale di Coppa Italia.