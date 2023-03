Sei indagati per il crollo del cavalcavia

Sono sei gli indagati per il crollo di una parte del cavalcavia XXV aprile di Novara, avvenuto a ottobre lo scorso anno. Il procuratore Giuseppe Ferrando ha fatto notificare sei avvisi di garanzia ai titolari di due imprese edili che hanno lavorato alla manutenzione e a quattro dirigenti del settore lavori pubblici del comune di Novara. Il crollo era avvenuto all’alba, causando il lieve ferimento di una donna.



La procura, che aveva inizialmente aperto un fascicolo per “atti relativi”, ipotizza che il cedimento sia stato provocato da condotte negligenti. Non si procederà nei confronti dei due titolari dell’impresa costruttrice perché nel frattempo sono deceduti. Il periodo preso in esame va dal periodo in cui venne edificato il cavalcavia, negli anni Settanta, fino all’ultimo intervento di manutenzione, tra il 2014 e il 2016. Il pm ha chiesto al Gip di fissare un incidente probatorio con la presenza di tutte le parti in causa.

Il cavalcavia, una delle principali porte di accesso al centro cittadino, resta per ora sotto sequestro.