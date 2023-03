Novi Ligure, centrodestra spaccato: Fratelli d'Italia e Forza Italia candidano Porta

Maria Rosa Porta, 61 anni, insegnante, è il nome scelto da Fratelli d'Italia e Forza Italia come candidata sindaco di Novi Ligure (Alessandria), per le amministrative di maggio. La Lega correrà,

invece, con Giacomo Perocchio. Porta, non è un volto nuovo della politica novese: è stata già candidata alla carica e attualmente è vicepresidente di Gestione ambiente (partecipata Acos che si occupa di raccolta rifiuti) e vice-coordinatrice nazionale di Azzurro donna in Forza Italia.

La spaccatura

"Fratelli d'Italia ha affrontato con pazienza e spirito di unità una serie di incontri tra i partiti politici della coalizione di centrodestra - sottolineano dal coordinamento provinciale - per recuperare le diverse anime, attraverso una sintesi programmatica e politica condivisa. Sintesi che avrebbe dovuto aggregare chi rivendicava continuità con la precedente amministrazione e chi, invece, pur da una prospettiva alternativa alla sinistra, non le risparmiava critiche. La Lega ha preferito all'unità una candidatura fortemente identitaria e una campagna tutta orientata alla difesa dei 3 anni di governo Cabella, appellandosi peraltro a chi nel 2019 era apertamente schierato sul fronte opposto".

Le dimissioni

La decisione arriva al culmine della crisi che ha coinvolto la Giunta uscente, guidata da Gian Paolo Cabella (Lega), con le dimissioni di tre consiglieri della Lega che avevano dato vita al gruppo consiliare Solo Novi, passato all'opposizione. Attualmente l'amministrazione è guidato dal commissario prefettizio Paolo Ponta.