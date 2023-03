Nuovo ospedale alla Pellerina, approvato il protocollo di intesa

L'area è quella che era già stata individuata, tra corso Regina Margherita e corso Lecce, attualmente dedicata a giostre e circhi. Ora c'è anche l'ufficialità: è stata infatti approvato nel corso di una seduta straordinaria della giunta comunale il protocollo d’intesa tra Regione Piemonte, Città di Torino e Azienda Sanitaria Locale per la realizzazione del nuovo ospedale nella zona nord della città.

Il progetto interesserà una superficie di 59 mila metri quadrati le zone verdi del parco della Pellerina: nel documento, l’Asl - di concerto con la Città - si è infatti impegnata a mantenere il bilancio non negativo in termini di suolo consumato, con particolare riferimento al territorio della circoscrizione Quattro.

Il protocollo ha anche definito modalità e tempistiche dell’opera. Lo studio di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere affidato entro il mese di settembre mentre il progetto dovrà essere completato entro giugno 2024: l’investimento previsto è di circa 185 milioni di euro.

La decisione di realizzare un nuovo ospedale nella zona, spiega il Comune in un comunicato, è dovuta al fatto che Maria Vittoria e Amedeo di Savoia hanno più di un secolo di vita e versano in condizioni critiche poiché non più adeguati ai nuovi modelli organizzativi e a fronteggiare eventuali future emergenze sanitarie.

"Una volta conclusi i lavori – ha spiegato il sindaco Lo Russo - avremo enormi benefici anche in termini di impatto ambientale e consumo energetico: le aree verdi aumenteranno e l'efficienza della nuova infrastruttura garantirà minori emissioni di CO2 con effetti positivi sulla qualità dell'aria, riducendo peraltro considerevolmente i consumi energetici. La salute dei torinesi è un bene prioritario e l'offerta di qualità del sistema pubblico è condizione strategica per la nostra città: in questo senso il nuovo ospedale darà un contributo fondamentale”.