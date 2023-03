Nuovo rinvio per le Terme di Acqui. L'apertura slitta da maggio a settembre

Un'altra doccia fredda. Un'altra falsa partenza. Non c'è pace per le terme di Acqui. E ora il sindaco Danilo Rapetti, è pronto ad agire in tutte le sedi per tutelare “gli interessi della città di tutti gli operatori economici” acquesi.“Il ritardo della apertura della stagione termale, già ampiamente annunciata per maggio – ha ricordato Danilo Rapetti – causerebbe gravissimi danni al sistema turistico-ricettivo cittadino, in primis ai nostri albergatori.

La notizia del rinvio dell’apertura dello stabilimento di cura ‘Nuove Terme’ da maggio a settembre getta nello sconcerto non solo l'amministrazione ma anche i sindacati: “ Crediamo che ancora una volta la fiducia in questa Azienda sia stata mal riposta - scrive la Segreteria Generale UILTuCS Alessandria che ora chiede ”una mobilitazione congiunta con l'Amministrazione comunale, gli albergatori e i tutti i cittadini. Un incontro con il Sindaco per un tavolo permanente di crisi e l'intervento della Regione Piemonte che già lo scorso anno aveva dato un concreto contributo per la riapertura delle attività.

Un appello considiviso dal primo cittadino che ora mette in dubbio anche il mantenimento delle concessioni delle acque e delle convenzioni con il sistema sanitario per le erogazioni delle cure.